Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа покинет МКС во вторник

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Отстыковка космического корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" Александра Гребенкина от Международной космической станцией (МКС) для возвращения на Землю планируется во вторник, сообщило NASA.

В состав международного экипажа миссии Crew-8 помимо Гребенкина входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Все они находились на станции более семи месяцев с начала марта.

Предполагается, что в этот же день корабль совершит мягкое приводнение в районе Мексиканского залива у берегов Флориды.