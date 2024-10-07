Спасатели стран ЕС помогают Боснии и Герцеговине справиться с последствиями наводнения

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в понедельник об отправке поисково-спасательных групп для поддержки Боснии и Герцеговины (БиГ) в связи с сильным наводнением.

"После запроса о помощи от Боснии и Герцеговины 5 октября ЕС развернул поисково-спасательные группы и организовал экстренные поставки для поддержки служб быстрого реагирования, борющихся с внезапным наводнением и оползнями", - говорится в коммюнике ЕК.

В документе сообщается, что в общей сложности 12 стран предложили помощь БиГ через механизм гражданской защиты ЕС. Поисково-спасательные группы из Сербии, Словении, Хорватии, Черногории уже развернуты в течение минувших выходных. Они искали пропавших без вести и разбирали завалы, помогали восстановить жизненно важную инфраструктуру.

Кроме того, ЕС прибегнул к экстренным гуманитарным поставкам, таким как оснащение для укрытий от Албании, Венгрии, Черногории, Румынии и Турции.

ЕС также предоставляет БиГ высококачественные снимки через спутниковую систему Copernicus, чтобы помочь местным властям оценить ущерб, нанесенный наводнением, отмечает ЕК.

Из-за вызванных ливнями наводнений и оползней БиГ причинен крупный ущерб, нарушено функционирование инфраструктуры, есть жертвы и пропавшие без вести.