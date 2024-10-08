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Харрис не намерена обсуждать с РФ вопрос об урегулировании украинского конфликта без участия Киева

Харрис не намерена обсуждать с РФ вопрос об урегулировании украинского конфликта без участия Киева
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис
Фото: AP/TASS

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис, которая является кандидатом на президентский пост от демократов, заявила, что в случае избрания главой государства не будет обсуждать с руководством РФ украинской конфликт без участия Украины.

В ответ на соответствующий вопрос ведущего она сказала: "На двусторонней основе? Нет".

"Украина должна иметь право голоса при определении своего будущего", - пояснила политик.

При этом она добавила: "Успеха в окончании конфликта между Россией и Украиной не может быть без украинского участия. И устав ООН должен учитываться при оценке того, как этот успех будет выглядеть".

Она отказалась прямо ответить на вопрос о том, поддержит ли она в случае избрания президентом расширение НАТО за счет вступления в блок Украины, заявив, что вопрос о вступлении будет решаться "когда придет время".

Она прокомментировала заявления кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа по украинскому вопросу.

"Давайте внесем ясность. Он (Трамп - ИФ) говорит, что "может покончить с этим (конфликтом - ИФ) в первый же день". Вы знаете, что это такое? Это капитуляция."

Камала Харрис РФ США Украина
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