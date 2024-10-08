Харрис заявила, что США нужно избегать конфликтов с Китаем

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис, являющаяся кандидатом на пост главы государства от Демократической партии, заявила, что Соединенным Штатам следует конкурировать с Китаем, но избегать конфликтов.

"Первое - мы должны выиграть конкуренцию с Китаем в ХХI веке. Мы должны конкурировать, но избегать конфликтов", - сказала она в интервью телеканалу CBS.

В качестве одного из приоритетов в отношениях с Китаем она назвала "защиту интересов американского бизнеса".

В ответ на вопрос ведущего, касающийся Тайваня, Харрис заявила: "Мы должны продолжать проводить политику одного Китая, которая включает поддержку способности Тайваня защищать себя".

Она также напомнила о существовании открытых каналов связи между Вашингтоном и Пекином, "в том числе между военными".