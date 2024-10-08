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ЕС ввел новый санкционный режим против РФ "за дестабилизирующую деятельность"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС утвердил во вторник новый режим санкций в отношении РФ "за дестабилизирующую деятельность против ЕС и его государств-членов".

"Совет сегодня учредил новые юридические рамки для ограничительных мер в ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом", - сообщается в коммюнике Совета ЕС.

В документе поясняется, что "эти новые санкции позволят ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике, которые (...) подрывают основные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран".

В сообщении совета перечисляются "различные гибридные угрозы", к которым, в частности, отнесены "подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов (...), использование скоординированной дезинформации (...), вредоносная кибердеятельность" и другие "дестабилизирующие действия".

Это решение совета основано на предложении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, говорится в сообщении.

"Согласно этим новым юридическим рамкам, активы соответствующих лиц будут заморожены, а гражданам и компаниям из ЕС будет запрещено предоставлять им средства", - сказано в коммюнике.

Кроме того, физическим лицам также будут запрещены поездки, в том числе транзитом, через территорию ЕС.

ЕС РФ
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