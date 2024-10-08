Великобритания ввела санкции против войск РХБЗ РФ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Власти Великобритании во вторник расширили антироссийский санкционный список, включив в него Войска радиационной, химической и биологической защиты РФ, сообщается на сайте британского правительства.

Кроме того, под санкции попал 27-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ и 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны РФ.

Согласно решению британских властей, санкции введены также против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова.

В сообщении отмечается, что санкции вводятся с целью "сдерживания распространения и использования химоружия".