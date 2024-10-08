Нобелевский лауреат по физике Хинтон заявил о рисках, связанных с нейросетями

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Лауреат Нобелевской премии по физике 2024 года Джеффри Хинтон выразил опасения по поводу собственных открытий и изобретений, которые сделали возможным машинное обучение с использованием искусственных нейросетей.

На пресс-конференции, организованной во вторник по случаю объявления Нобелевских лауреатов, Хинтон, подключившийся по телефону, предупредил о "возможных отрицательных последствиях, в частности, о выходе нейросети из-под контроля".

Он отметил, что если бы перед ним вновь стоял выбор, делать это открытие или нет, то он "поступил бы точно так же". "Но я обеспокоен тем, что последствия могут быть неблагоприятными, и контроль будут осуществлять системы, которые умнее нас", - добавил ученый, говоря "с некоторой долей сожаления" о проведенных исследованиях.

"У нас нет подобного опыта: каково это, когда какая-то вещь умнее нас?" - ответил Хинтон на вопрос журналиста о возможных последствиях своей научной работы. В то же время ученый отметил, что исследования "могут принести много пользы, например, в области здравоохранения".

Ранее сообщалось, что лауреатами Нобелевской премии по физике стали американец Джон Хопфилд и обладатель британского и канадского гражданства Джеффри Хинтон.

"Два Нобелевских лауреата по физике этого года использовали инструменты из физики, чтобы разработать методы, которые стали основой сегодняшнего мощного машинного обучения", - говорится в релизе Нобелевского комитета.

Хопфилд родился в 1933 году в американском штате Иллинойс, учился в Корнеллском университете. В 1982 году он изобрел ассоциативную нейронную сеть, известную как "Сеть Хопфилда".

Хинтон родился в 1947 году в пригороде Лондона. Он является праправнуком английского математика и логика Джорджа Буля. В 1970 году Хинтон окончил Кембриджский университет, а 1978 году - Эдинбургский университет. Совместно с Терри Сейновски изобрёл нейронную сеть под названием "Машина Больцмана".