Нобелевскую премию по физике присудили за машинное обучение

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2024 год стали американский ученый Джон Хопфилд, а также британско-канадский ученый Джеффри Хинтон за "основополагающие открытия и изобретения, которые сделали возможным машинное обучение с использованием искусственных нейросетей".

Подробнее об исследованиях ученых можно узнать в официальном пресс-релизе.

Шведская королевская академия наук отмечает заслуги этих физиков в разработке методов, которые стали основой современного машинного обучения. Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и восстанавливать изображения в базе данных. Хинтон разработал метод, который может автономно находить свойства в бданных и выполнять такие задачи, как идентификация определенных элементов в изображениях.

"Работа лауреатов уже принесла огромную пользу. В физике мы используем искусственные нейросети в широком спектре областей, таких как разработка новых материалов с определенными свойствами", - отметила Эллен Мунс, председатель Нобелевского комитета по физике.

В прошлом году Нобелевскую премию по физике получили Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Юилье "за экспериментальные методы генерации аттосекундных импульсов света для изучения динамики электронов в веществе". В 2022 году награды были удостоены французский ученый Ален Аспе, американский физик Джон Клаузер и австрийский ученый Антон Цайлингер за исследования в квантовой механике – за "эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и работы по квантовой информатике".

В среду, 9 октября, объявят Нобелевского лауреата по химии.

Премии официально вручат 10 декабря в Стокгольме.

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