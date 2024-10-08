Поиск

Нобелевскую премию по физике присудили за машинное обучение

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2024 год стали американский ученый Джон Хопфилд, а также британско-канадский ученый Джеффри Хинтон за "основополагающие открытия и изобретения, которые сделали возможным машинное обучение с использованием искусственных нейросетей".

Подробнее об исследованиях ученых можно узнать в официальном пресс-релизе.

Шведская королевская академия наук отмечает заслуги этих физиков в разработке методов, которые стали основой современного машинного обучения. Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и восстанавливать изображения в базе данных. Хинтон разработал метод, который может автономно находить свойства в бданных и выполнять такие задачи, как идентификация определенных элементов в изображениях.

"Работа лауреатов уже принесла огромную пользу. В физике мы используем искусственные нейросети в широком спектре областей, таких как разработка новых материалов с определенными свойствами", - отметила Эллен Мунс, председатель Нобелевского комитета по физике.

В прошлом году Нобелевскую премию по физике получили Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Юилье "за экспериментальные методы генерации аттосекундных импульсов света для изучения динамики электронов в веществе". В 2022 году награды были удостоены французский ученый Ален Аспе, американский физик Джон Клаузер и австрийский ученый Антон Цайлингер за исследования в квантовой механике – за "эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и работы по квантовой информатике".

В среду, 9 октября, объявят Нобелевского лауреата по химии.

Премии официально вручат 10 декабря в Стокгольме.

Новость дополняется

Швеция Нобелевская премия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС ввел новый санкционный режим против РФ "за дестабилизирующую деятельность"

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назначена старшим советником президента

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назначена старшим советником президента

Суд США предписал Google снять ограничения для сторонних магазинов приложений для Android

Магнитные бури на Земле усилились из-за воздействия корональной дыры на Солнце

Магнитные бури на Земле усилились из-за воздействия корональной дыры на Солнце

Crew Dragon с российским космонавтом покинет МКС не ранее воскресенья

Crew Dragon с российским космонавтом покинет МКС не ранее воскресенья

Что случилось этой ночью: вторник, 8 октября

Рынок акций США резко снизился в начале недели

Рынок акций США резко снизился в начале недели

Харрис не намерена обсуждать с РФ вопрос об урегулировании украинского конфликта без участия Киева

Харрис не намерена обсуждать с РФ вопрос об урегулировании украинского конфликта без участия Киева
Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" запустила ракеты по базе военной разведки недалеко от Тель-Авива

"Хезболла" запустила ракеты по базе военной разведки недалеко от Тель-Авива

Ракета SpaceX вывела на орбиту спутник для изучения возможностей перехвата астероидов

Ракета SpaceX вывела на орбиту спутник для изучения возможностей перехвата астероидов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });