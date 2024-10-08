Лукашенко выразил сомнения в намерении Украины напасть на Белоруссию

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в наличии у властей Украины намерений вторгнуться в его страну.

"Никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это серьезная головная боль, которая приведет к краху вообще в военном отношении киевские власти", - заявил президент в интервью журналисту Павлу Зарубину в кулуарах саммита СНГ в Кремле.

Комментируя призывы некоторых украинских политиков "идти на Белоруссию", Лукашенко выразил мнение, что Владимиру Зеленскому "это не нужно".