Поиск

Лукашенко выразил сомнения в намерении Украины напасть на Белоруссию

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в наличии у властей Украины намерений вторгнуться в его страну.

"Никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это серьезная головная боль, которая приведет к краху вообще в военном отношении киевские власти", - заявил президент в интервью журналисту Павлу Зарубину в кулуарах саммита СНГ в Кремле.

Комментируя призывы некоторых украинских политиков "идти на Белоруссию", Лукашенко выразил мнение, что Владимиру Зеленскому "это не нужно".

Александр Лукашенко Украина Белоруссия Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Производителей коньяка во Франции тревожат планы ЕС и КНР взаимно повысить пошлины

Производителей коньяка во Франции тревожат планы ЕС и КНР взаимно повысить пошлины

Великобритания ввела санкции против войск РХБЗ РФ

Нобелевскую премию по физике присудили за машинное обучение

Нобелевскую премию по физике присудили за машинное обучение

ЕС ввел новый санкционный режим против РФ "за дестабилизирующую деятельность"

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назначена старшим советником президента

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назначена старшим советником президента

Суд США предписал Google снять ограничения для сторонних магазинов приложений для Android

Магнитные бури на Земле усилились из-за воздействия корональной дыры на Солнце

Магнитные бури на Земле усилились из-за воздействия корональной дыры на Солнце

Crew Dragon с российским космонавтом покинет МКС не ранее воскресенья

Crew Dragon с российским космонавтом покинет МКС не ранее воскресенья

Что случилось этой ночью: вторник, 8 октября

Рынок акций США резко снизился в начале недели

Рынок акций США резко снизился в начале недели
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });