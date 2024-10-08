Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале 2025 года

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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет Мюнхенскую конференцию по безопасности в качестве председателя в феврале 2025 года. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном во вторник на ее сайте.

"Следующим председателем Мюнхенской конференции по безопасности будет Йенс Столтенберг. Бывший генсек НАТО в феврале 2025 года сменит на этом посту Кристофа Хейсгена", - говорится в тексте.

"Для меня большая честь занять пост председателя Мюнхенской конференции по безопасности и внести вклад в миссию "достижения мира через диалог". Существует немного международных платформ таких, как Мюнхенская конференция по безопасности, цель которых состоит в предотвращении конфликтов, построении диалога и международного сотрудничества", - заявил сам Столтенберг.

На прошлой неделе Столтенберг передал руководство НАТО бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.