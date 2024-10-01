Рютте обещает на посту генсека НАТО продолжать политику, начатую Столтенбергом

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Новый генсек НАТО Марк Рютте пообещал и дальше реализовывать курс, проложенный его предшественником Йенсом Столенбергом, упомянув при этом ожидаемую разницу в подходах к руководству.

"Я очень ценю Йенса Столенберга и его программу действий. Но очевидно, со временем вы увидите работу над другими вопросами, разный стиль работы. Это неизбежно - мы разные люди", - сказал он на пресс-конференции.

В то же время он подчеркнул, что альянс будет и дальше проводить в жизнь решения, принятые по итогам Вашингтонского саммита 2024 года, для обеспечения эффективного оборонного потенциала альянса.

Ранее в Кремле заявили, что не ожидают каких-либо существенных изменений в позиции НАТО после смены руководства в альянсе, он продолжит работать в том же русле.

"Наши ожидания, что Североатлантический альянс продолжит в том же русле, в котором он и работал", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какие ожидания у Москвы в связи со сменой руководства НАТО