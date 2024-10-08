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Байден отложил поездку в Германию и Анголу из-за урагана "Милтон"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден перенес на более поздний срок вылет в ФРГ, так как решил лично проследить за подготовкой к приближающемуся к Флориде урагану "Милтон", сообщает во вторник Белый дом.

"Учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана "Милтон", президент Байден откладывает поездку в Германию и Анголу, чтобы проследить за подготовкой и мерами реагирования на него", - говорится в опубликованном во вторник сообщении администрации.

В нем не уточняется, на какую дату переносится отлет Байдена в Германию. Изначально планировалось, что президент вылетит из США 10 октября: сначала в ФРГ, а затем – в Анголу. Ожидалось, что его поездка продлится до 15 октября. В Германии у Байдена запланировано участие во встрече контактной группы по Украине. Основной день на этой встрече – 12 октября.

Ранее во вторник ураган "Милтон" ослаб до четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона. Накануне сообщалось, что он достиг пятой, максимальной, категории.

По данным Национального центра США по отслеживанию ураганов, во вторник порывы ветра в радиусе действия урагана достигали 233 км/ч. Ожидается, что в среду "Милтон" обрушится на Флориду.

Ураган уже привел к ливням во Флориде. По прогнозам метеорологов, к среде в штате может выпасть от 12 до 25 см осадков, а в некоторых районах – до 38 см.

Во Флориде объявлен режим ЧС. Губернатор штата Рон Десантис предупредил жителей о возможных перебоях в подаче электроэнергии, а также призвал их обеспечить себе недельный запас воды и еды.

США Джо Байден Германия Ангола
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