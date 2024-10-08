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Блинкен отменил поездку в ФРГ и Анголу из-за переноса визита Байдена в эти страны

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - После участия в Восточноазиатском саммите в Лаосе госсекретарь США Энтони Блинкен вернется в Вашингтон, а не поедет в Германию и Анголу, как планировалось ранее, в связи с переносом визита президента Джо Байдена в эти страны, сообщил во вторник представитель Госдепа Мэтью Миллер.

"Госсекретарь Блинкен планировал присоединиться к президенту в Германии и Анголе, но, учитывая перенос поездки президента, теперь он рассчитывает вернуться из Лаоса в Вашингтон", - отметил Миллер.

Ранее во вторник Госдеп сообщил, что Блинкен с 8 по 11 октября совершит поездку в Лаос для участия в Восточноазиатском саммите.

Ожидалось, что после поездки в Лаос Блинкен посетит Германию и Анголу, где будет сопровождать Байдена.

Однако Белый дом во вторник сообщил, что Байден перенес на более поздний срок вылет в ФРГ, так как решил лично проследить за подготовкой к приближающемуся к Флориде урагану "Милтон".

"Учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана "Милтон", президент Байден откладывает поездку в Германию и Анголу, чтобы проследить за подготовкой к урагану и за мерами реагирования на него", - говорилось в сообщении администрации Байдена.

Изначально планировалось, что президент вылетит из США 10 октября: сначала в ФРГ, а затем - в Анголу. Ожидалось, что его поездка продлится до 15 октября. В Германии у Байдена было запланировано участие во встрече контактной группы по Украине.

Джо Байден Энтони Блинкен США Госдепартамент США
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