Норвегия повысила уровень террористической угрозы

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Власти Норвегии во вторник повысили уровень террористической угрозы в стране с умеренного до высокого, информирует ЭФЭ.

По данным агентства, повышение уровня до четвертого из пяти возможных связано с ситуацией на Ближнем Востоке.

"На Ближнем Востоке существуют негативные ситуации, из-за которых мы вынуждены повышать уровень террористической угрозы. В Норвегии это в первую очередь касается объектов, связанных с иудаизмом и Израилем", - цитирует агентство выдержку из сообщения норвежских спецслужб.

В частности, в связи с повышением уровня террористической угрозы всем полицейским в стране надлежит выходить на службу вооруженными.