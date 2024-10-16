Москва ответит Осло на требование сократить число российских дипломатов в Норвегии

В МИД отметили, что работа консульств в Норвегии фактически парализована

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Россия ответит на действия Норвегии, которая потребовала сократить количество российских дипломатов в стране, тем самым фактически парализовав работу российских консульств, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Будем учитывать этот очередной недружественный шаг при выстраивании дальнейшей линии в отношении Норвегии, наши ответные чувствительные - это мы обещаем - для норвежской стороны действия обязательно последуют", - сказала она.

По требованию норвежских властей посольство России в Норвегии, а также российские генеральные консульства в Киркенесе и Баренцбурге с 17 октября вынуждены сократить численность аккредитованных дипломатов до установленной норвежской стороной квоты.

"Мы рассматриваем данное решение в русле линии властей Норвегии на ограничение российского дипломатического присутствия в стране. Напомню, оно и без того существенно пострадало после высылок, которые имели место в 2022-2023 годах", - отметила Захарова.

По ее словам, "новые ультимативные требования Осло крайне осложняют функционирование российских загранучреждений в Норвегии", а также "фактически парализуют деятельность наших загранучреждений на ряде направлений".

"Консульский отдел посольства России в Осло продолжит работу, но в ограниченном составе. Генеральные консульства в Киркенесе и Баренцбурге вынуждены временно приостановить консульское обслуживание", - сообщила она.

Тем не менее, подчеркнула дипломат, российские загранучреждения "продолжат прикладывать все необходимые усилия по обеспечению законных прав и интересов проживающих в Норвегии россиян".

"Консульские учреждения возобновят функционирование, как только будет выработан алгоритм работы в новых условиях. Рекомендуем гражданам России следить за информацией, обновлениями на информационных ресурсах", - сообщила Захарова.