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Российская авиация нанесла удары по двум местам базирования сирийских боевиков

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"Командованием вооруженных сил Сирии при поддержке российской группировки войск (сил) продолжается проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор. За прошедшие сутки ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал Игнасюк на брифинге во вторник.

Он сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации отмечено четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ): в провинции Идлиб - три обстрела, в провинции Латакия - один обстрел.

По его словам, в результате обстрела из крупнокалиберного пулемета со стороны боевиков позиций сирийской армии в районе населенного пункта Нахшебба провинции Латакия погиб сирийский военнослужащий. В районе населенного пункта Серакаб провинции Идлиб в результате снайперского огня сирийский военнослужащий был ранен.

Замруководителя ЦПВС также заявил, что за сутки со стороны возглавляемой США коалиции зафиксировано три случая нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в районе Эт-Танф зафиксировано 14 нарушений авиацией коалиции правил использования сирийского воздушного пространства: парой истребителей F-15 (два раза), парой истребителей F-16, парой истребителей F/А-18, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 (два раза).

Игнасюк сообщил также, что представителями ЦПВС проведена гуманитарная акция в лагере беженцев "Хирджилла" провинции Дамаск, в ходе которой нуждающимся в помощи выдано 600 продуктовых наборов общим весом 5,9 тонны.

ВКС России Дейр-эз-Зор Идлиб Латакия Хомс ЦПВС
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