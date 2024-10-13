ВКС РФ нанесли удары по двум базам террористов в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор

С территории Ливана через пункты пропуска границу Сирии пересекли 7112 человек

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы России атаковали в труднодоступных районах сирийской провинции Дейр-Эз-Зор две базы террористов, сообщил журналистам на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах провинции Дейр-Эз-Зор", - сказал Игнасюк.

Он также сообщил, что за сутки с территории Ливана через пункты пропуска границу Сирийской Арабской Республики пересекли 7112 человек.