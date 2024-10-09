СМИ сообщили о готовности "Хезболлы" пойти на прекращение огня с Израилем

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ливанская шиитская группировка "Хезболла", похоже, изменила свою позицию и готова согласиться на безусловное прекращение огня с Израилем. Об этом сообщают в среду израильские СМИ, в частности The Jerusalem Post.

"Организация согласна на прекращение огня без предварительных условий. Сначала перемирие, достигнутое дипломатическими средствами, а затем мы обсудим все детали", - заявил заместитель генерального секретаря "Хезболлы" Наим Касим, слова которого приводят СМИ.

Ранее шиитское движение увязывало перемирие в Ливане с прекращением огня в секторе Газа, где армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже год проводит военную операцию против радикальной палестинской группировки ХАМАС.

Израильские СМИ полагают, что смена позиции шиитской группировки произошла не без участия Тегерана.

Они отмечают, что 8 октября в ходе визита министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Ливан премьер-министру Ливана и "Хезболле" было "настоятельно "предложено сосредоточиться на изучении возможности прекращения боевых действий".

Ранее израильское телевидение сообщило, что США и ряд арабских стран ведут негласные переговоры с Ираном, пытаясь добиться прекращения огня сразу на нескольких направлениях.

Переговорщики добиваются от Тегерана, чтобы он побудил проиранские группировки предположительно в Ливане, Ираке, Сирии и Йемене сложить оружие.

Появились также сообщения, что Израиль приступил к разработке условий для начала переговоров о прекращении огня с "Хезболлой". Среди требований– полное разоружение шиитской группировки и отвод ее сил от израильской границы к северу от реки Литани, что предусматривает принятая в августе 2006 года резолюция СБ ООН 1701.

"В настоящее время мы находимся в позиции силы, прекращение огня будет на наших условиях, включая вывод войск к северу от реки Литани и демонтаж всех военных подразделений "Хезболлы" в районах вблизи границы", - заявил израильскому телеканалу один высокопоставленный чиновник еврейского государства.

Между тем, ряд экспертов считают, что "Хезболла", возможно, уже слишком поздно решила сделать ставку на дипломатический выход из конфликта. Они отмечают, что Израиль усилил свое наступление на "Хезболлу", отправив наземные войска в Ливан и продолжая наносить авиаудары по Бейруту и другим районам страны.

По словам высокопоставленного дипломата, работающего в Ливане, "правящая логика Израиля теперь военная, а не дипломатическая".

"Признаков прекращения огня на горизонте не наблюдается", - подчеркнул дипломат, слова которого приводят израильские СМИ.

Они сообщают, что, согласно последним оценкам ЦАХАЛ, сделанным накануне, за последнюю неделю наземных операций было уничтожено около 450 боевиков "Хезболлы". В настоящее время в ливанских деревнях вдоль границы действуют четыре дивизии ЦАХАЛ, последняя из которых была развернута в понедельник вечером.