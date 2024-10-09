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В "Хезболле" заявили, что мешают израильским войскам наступать на юге Ливана

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В движении "Хезболла" в среду заявили, что его бойцы сдерживают наступление израильских войск в ходе боев вдоль ливанско-израильской границы, передают западные СМИ.

В частности, в "Хезболле" сообщили, что выпустили несколько залпов неуправляемых ракет по Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на западном участке границы, у Средиземного моря, после чего военные отступили.

Также представители движения заявили, что атаковали израильские подразделения восточнее - в поселке Марун ар-Рас, нанесли удар реактивными снарядами по силам ЦАХАЛ, наступающим на деревню Мейс-Эдж-Джабаль.

В свою очередь телеканал LBCI сообщил, что "Хезболла" осуществила точечный удар беспилотником по солдатам ЦАХАЛ, пытавшимся продвинуться от населенного пункта Эн-Накура.

Ранее в среду с территории Ливана по северу Израиля было выпущено более 90 реактивных снарядов. Позднее в ЦАХАЛ сообщили, что нанесли удар по ракетной установке, из которой шел обстрел городов Цфат и Шломи в Израиле.

Также в ЦАХАЛ отчитались, что за минувшие 10 дней наступления в южном Ливане израильские ВВС в координации с наземными войсками нанесли 1,1 тыс. ударов по "Хезболле". Истребители, вертолеты и дроны атаковали живую силу неприятеля, склады с оружием, туннели, снайперские позиции.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно проводят ракетные обстрелы израильской территории.

Хроника 07 октября 2023 года – 09 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Хезболла ЦАХАЛ
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