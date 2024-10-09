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WSJ сообщила, что США пока не в курсе деталей планируемого ответа Израиля Ирану

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - США пока не смогли узнать у Израиля, как именно он собирается атаковать Иран в ответ на его ракетный удар 1 октября, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, израильская сторона пока отказывается раскрыть администрации США детали своих планов ответного удар.

В Белом доме раздражены тем, что действия Израиля неоднократно заставали США врасплох, узнала WSJ. . В частности, так случилось при ликвидации в сентябре лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. По словам неназванного представителя американских властей, позднее в разговоре шефа Пентагона Ллойда Остина и главы Минобороны Йоава Галанта Остин поинтересовался, готов ли Израиль, обороняясь, действовать "в одиночку" из-за того, что не уведомил Вашингтон о складывающейся ситуации.

Представители оборонной сферы США уточняли, что в данном случае Остин, на фоне изменения обстановки, был недоволен нехваткой времени для развертывания американских войск с целью прийти на помощь Израилю или другим военным США.

Также американские официальные лица не подтвердили, что Израиль уведомит США заранее перед ожидаемым ударом по Ирану.

По словам представителя израильских властей, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не разрешил Галанту накануне ночью отправиться в США, где у него были запланированы в среду переговоры с Остином в Пентагоне. Некоторые члены американской администрации планировали узнать больше на этой встрече. На данный момент, как признались представители властей США, у них нет информации ни о сроках, ни о целях ожидаемого удара Израиля.

В офисе израильского премьера Нетаньяху заявили изданию The Times of Israel, что сейчас он ведет телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. К беседе присоединилась вице-президент Камала Харрис.

Биньямин Нетаньяху Джо Байден Израиль Иран Камала Харрис США
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