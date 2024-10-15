Нетаньяху заявил, что готов атаковать военные объекты Ирана вместо ядерных или нефтяных

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил администрации президента США Джо Байдена о готовности нанести удары по военным объектам Ирана, а не нефтяным или ядерным, пишет газета Washington Post.

"Нетаньяху заявил администрации Байдена, что он готов нанести удар по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным", - сообщило издание, ссылаясь на источники.

Это, отмечает Washington Post, предполагает более ограниченный ответный удар, направленный на предотвращение масштабной войны.

Первый за несколько недель телефонный разговор между Байденом и Нетаньяху состоялся на прошлой неделе.

Газета пишет со ссылкой на источники, что Нетаньяху занял "более сдержанную позицию", чем раньше. Это среди прочего повлияло на решение Байдена направить Израилю мощную систему противоракетной обороны THAAD.

В воскресенье Пентагон объявил, что размещает в Израиле батарею THAAD.

1 октября Корпус стражей Исламской революции в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Ранее западные СМИ сообщали, что в качестве ответных мер Израиль может нанести удары по иранским нефтяным и ядерным объектам. Президент США Джо Байден заявил, что на месте Израиля не стал бы так отвечать на ракетную атаку Ирана.