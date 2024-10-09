КСИР опроверг сообщения о гибели или ранении главы спецподразделения "Аль-Кудс"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Исмаил Каани находится в добром здравии, заявил в среду советник командующего КСИР бригадный генерал Эбрахим Джаббари.

"В разговоре с журналистами в среду генерал Джаббари сказал, что бригадный генерал Каани полностью здоров", - информирует агентство "Тасним", напомнив, что ранее появлялись сообщения о его гибели или ранении в Ливане.

Джаббари добавил, что в ближайшие дни Каани получит от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи награду - Медаль Победы.

Также советник командующего КСИР заявил, что под удар Израиля по Дамаску накануне не попал ни один иранец.

Накануне сообщалось, что жертвами удара Израиля по жилому дому в Дамаске вечером во вторник стали семь человек. По данным военного источника агентства САНА, три израильские ракеты попали в здание в густонаселенном районе Маззе сирийской столицы примерно в 20:15 по местному времени (совпадает с московским).

Ливанский телеканал LBCI сообщал, что, по его данным, целью израильтян в Дамаске стал представитель шиитского движения "Хезболла".