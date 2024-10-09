Не менее семи человек погибли в результате израильского авиаудара по Дамаску

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Жертвами удара Израиля по жилому дому в Дамаске вечером во вторник стали семь человек, сообщает сирийское агентство САНА.

"По меньшей мере семь человек погибли и 11 получили ранения в результате атаки Израиля на жилой дом в Дамаске", - говорится в публикации.

По данным военного источника агентства, три израильские ракеты попали в здание в густонаселенном районе Маззе сирийской столицы примерно в 20:15 по местному времени (совпадает с московским).

САНА уточняет, что среди погибших женщины и дети, здание серьезно повреждено. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Ливанский телеканал LBCI сообщает, что, по его данным, целью израильтян в Дамаске стал представитель шиитского движения "Хезболла".

"Представитель подразделения 4400 "Хезболлы" стал целью израильского авиаудара в районе Маззе в Дамаске, - отмечает телеканал.

В свою очередь, телеканал CNN пишет, что, судя по геолокации, пострадавшее здание расположено рядом с дипломатическим кварталом на западе Дамаска - в 640 м от посольства Ирана.

Между тем телеканал "Аль-Маядин" сообщает, что на северо-востоке Сирии ударам подверглась военная база США.

"Взрывы были слышны в результате попадания по американской базе на месторождении Коноко в восточной провинции Дейр-эз-Зор", - пишет телеканал со ссылкой на своего корреспондента.