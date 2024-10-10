Подписан меморандум о возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Подписан меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию, сообщил "Газпром".

Документ подписан в четверг на полях Петербургского международного газового форума в присутствии главы "Газпрома" Алексея Миллера и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто.

В ходе встречи Миллера и Сийярто стороны обсудили вопросы поставок газа и перспективы развития сотрудничества в газовой сфере. "Отмечена высокая значимость поставок российского газа для обеспечения энергетической безопасности Венгрии", - отмечают российские газовики.

Венгрия получает природный газ из России по трубопроводу "Турецкий поток" в рамках долгосрочного контракта. Кроме того, с осени 2023 года к нему действует допсоглашение, позволяющее получать дополнительные объемы газа.

Ранее Сийярто отмечал, что импорт Венгрией российского газа по итогам текущего года составит около 6,7 млрд куб. метров. В 2025 году страна намерена увеличить объем получаемого газа до уровня максимальной пропускной способности участка "Турецкого потока" на сербско-венгерской границе, 8,5 млрд куб. метров.