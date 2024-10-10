"Газпром" поставил в Венгрию за 9 месяцев больше газа, чем за весь прошлый год

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Венгрия с начала 2024 года получила от "Газпрома" 5,7 млрд куб. метров газа, что уже превышает объем, импортированный в прошлом году, сообщил журналистам министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто в кулуарах Петербургского международного газового форума.

"В этом году объем поставок по "Турецкому потоку" уже превышает 5,7 млрд кубометров, что больше, чем за весь прошлый год", - сказал Сийярто.

В ходе пленарной сессии форума он отметил, что всего в текущем году Венгрия планирует получить 6,7 млрд куб. метров российского газа.

Сийярто также сообщил, что в четверг между венгерской стороной и "Газпромом" будет заключено очередное допсоглашение к долгосрочному контракту, которое обеспечит стране конкурентоспособную цену.

"В следующем году мы получим то количество газа, которое задействует всю мощность "Турецкого потока", - сказал Сийярто.

Ранее он сообщил журналистам, что входящая мощность "Турецкого потока" на сербско-венгерской границе - 8,5 млрд куб. метров.

Венгрия получает природный газ из России по трубопроводу "Турецкий поток" в рамках долгосрочного контракта. Кроме того, с осени 2023 года к нему действует допсоглашение, позволяющее получать дополнительные объемы газа.