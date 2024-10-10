Минздрав Ливана сообщил о гибели в стране за сутки 28 человек

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Минздрав Ливана сообщил, что за последние 24 часа в стране в результате израильских ударов погибли 28 человек, еще 113 получили ранения, передает АР. По заявлениям Минздрава агентство подсчитало, что общее число жертв конфликта Израиля и "Хезболлы" за год превысило 2,1 тысячи убитыми и 10,2 тысячи ранеными.

По данным Минздрава Ливана, за прошедшие сутки страна подверглась 61 авиаудару и артиллерийским обстрелам. Целями большинства из них стали населенные пункты в южной части Ливана, а также южные пригороды Бейрута и долина Бекаа.