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Польша договорилась об использовании спутника Airbus для военных нужд

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Польша заключила с компанией Airbus Defense and Space соглашение о долгосрочном использовании коммуникационного спутника для нужд вооруженных сил, сообщило польское Министерство национальной обороны.

"Центр ресурсов киберпространства вооруженных сил и Airbus Defense and Space подписали 15-летнее соглашение об аренде 3 спутниковых каналов UHF TACSAT на спутнике связи Airbus, - говорится в сообщении. - Новые телекоммуникационные ресурсы, которые будут предоставлены воинским частям вооруженных сил, будут управляться Командованием компонента сил киберобороны".

Airbus Defence and Space является подразделением крупнейшей европейской корпорации аэрокосмической промышленности Airbus Group, ответственным за оборонную и аэрокосмическую продукцию и услуги.

Польша Airbus Airbus Defence and Space Минобороны
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