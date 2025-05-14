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Польша закупит у ICEYE систему спутниковой разведки

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Агентство по вооружениям при Минобороны Польши подписало контракт на поставку польской армии разведывательной спутниковой системы, сообщил в соцсетях министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Контракт на поставку спутниковой системы наблюдения за Землей на сумму почти 900 миллионов злотых ($235 млн в эквиваленте - ИФ) между государственным сектором и компанией ICEYE подписан", - написал он.

"Это большой шаг в построении независимости наших Вооруженных сил и реальной поддержки польской промышленности. Мы делаем ставку на безопасность и экономику Польши", - заявил министр.

В Агентстве по вооружениям уточнили, пояснили, что речь идет о создании консорциума в составе финской аэрокосмической компании ICEYE и Военного завода средств связи №1 (Wojskowe Zaklady Lacznosci No. 1), входящего в состав государственного оборонного концерна Польши PGZ и являющегося производителем оборудования связи военного назначения и спутниковым оператором.

По условиям контракта на орбиту выводятся спутники, использующие радиолокаторы с синтезированной апертурой (SAR), позволяющие обеспечивать съемку поверхности Земли в высоком разрешении и эффективно работающие даже в условиях сильной облачности. Первые такие изображения начнут предоставляться польским военным с 2027 года.

В рамках соглашения Польша также получит доступ к данным французской спутниковой группировки Pleiades Neo.

ICEYE - производитель и оператор крупнейшей в мире сети спутников наблюдения, оснащенных SAR. Предоставляет спутниковые данные, в том числе, Ситуационному центру НАТО, а также сотрудничает с Министерством обороны Украины.

Минобороны НАТО Польша ICEYE Владислав Косиняк-Камыш
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