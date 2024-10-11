Путин встретится с президентом Ирана в Ашхабаде

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу посетит с рабочим визитом Ашхабад, где примет участие в международном форуме и проведет на его "полях" двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

В рамках рабочей поездки глава государства выступит на пленарном заседании международного форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития", посвященного 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. На это мероприятие также приглашены многие лидеры соседних с Туркменистаном государств: Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и некоторых других стран.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что лидеры выступят по широкому кругу вопросов. Туркменская сторона рассчитывает, что форум станет "политической, мировоззренческой и нравственной платформой для выстраивания широкого и уважительного международного диалога, трибуной для изложения конструктивных позиций и точек зрения о судьбах мира, состоянии нынешних глобальных политических, культурных, экономических и гуманитарных связей".

После пленарного заседания состоится официальный обед в честь глав делегаций.

Ушаков не исключил, что "на полях" форума Путин проведет двусторонние встречи. По его словам, уже достигнута договоренность о встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

"Эта встреча имеет большое значение как для обсуждения двусторонних вопросов, так и для обсуждения резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке", - сказал представитель Кремля.