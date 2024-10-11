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Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в международном форуме и встретится с главой Ирана

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Ашхабад с рабочим визитом, в рамках которого примет участие в международном форуме и встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

В столице Туркменистана в пятницу состоится международный форум "Взаимосвязь времен и цивилизаций - основа мира и развития", посвященный 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Приглашение на мероприятие получили многие лидеры соседних с Туркменистаном государств: Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и некоторых других стран.

Ожидается, что в рамках визита Путин не только выступит на пленарном заседании форума, но и проведет несколько двусторонних встреч. Одной из них станет встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что в ходе данной встречи лидеры смогут обсудить как двусторонние вопросы, так и обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Владимир Путин Ашхабад Иран Масуд Пезешкиан
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