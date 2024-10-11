Израиль и США близки к консенсусу по израильскому ответу Ирану

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Позиции США и Израиля по ситуации на Ближнем Востоке близки, пишет газета The Times of Israel.

"США и Израиль в целом на одной волне относительно стратегических вызовов на Ближнем Востоке после прошедшего в среду телефонного разговора между (...) Нетаньяху (Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля - ИФ) и (...) Байденом (Джо Байден, президент США - ИФ)", - говорится в сообщении газеты.

По данным израильского источника издания, беседа, в ходе которой обсуждались планы Израиля по ответным действиям в отношении Ирана, "стала кульминацией обсуждений между официальными лицами США и Израиля, которые ведутся с 1 октября", когда Тегеран ударил ракетами по Израилю.

Однако Белый дом в сообщении о телефонном разговоре Байдена и Нетаньяху не упоминал о том, обсуждалась ли вероятность израильского удара, и ограничился тем, что Байден только "подтвердил твердую приверженность безопасности Израиля" и "безоговорочно осудил ракетный удар Ирана по Израилю 1 октября".

Источник The Times of Israel добавил, что обсуждения продолжатся и в ближайшие дни, а министр обороны Израиля Йоав Галант должен встретиться с американским коллегой Ллойдом Остином в Пентагоне на следующей неделе.

Тем временем, портал Axios сообщает, что Байден и Нетаньяху в ходе разговора "приблизились к пониманию масштаба запланированного Израилем ответного удара по Ирану".

По словам источников портала, нынешние израильские планы "по-прежнему несколько более агрессивны, чем хотелось бы Белому дому", но в администрации США после разговора Байдена и Нетаньяху "нервничают немного меньше".

По словам высокопоставленного израильского чиновника, разногласия между США и Израилем относительно характера и масштаба ответа Ирану сократились.

Axios также уточняет, что разговору лидеров предшествовала отдельная беседа между советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и министром по стратегическим вопросам Израиля Роном Дермером с "самым подробным обсуждением планов Израиля".

1 октября Корпус стражей Исламской революции в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Затем издание The Washington Post сообщило, что, по меньшей мере, 20 дальнобойных иранских ракет пробились через системы ПВО Израиля и его союзников, поразив, как минимум, три израильские военные и разведывательные базы, в том числе "Неватим" и "Тель-Ноф". Позднее Армия обороны Израиля признала попадание нескольких иранских ракет по авиабазам "Неватим" и "Тель-Ноф".

Глава израильского Минобороны Галант пообещал, что ответный удар Израиля по Ирану окажется внезапным для Тегерана.