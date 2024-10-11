Тегеран предостерег союзников США на Ближнем Востоке от помощи Израилю в ответе Ирану

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Тегеран по дипломатическим каналам пригрозил странам-союзникам США на Ближнем Востоке нападением в случае, если их территории или воздушное пространство будут использованы для ожидаемого израильского ответа Ирану, пишет газета The Wall Street Journal.

"Тегеран по секретным дипломатическим каналам угрожает ударом по богатым нефтью арабским государствам Персидского залива и другим союзникам США на Ближнем Востоке, если их территории или воздушное пространство будут использованы для атаки на Иран", - пишет издание, ссылаясь на арабских чиновников.

По данным газеты, речь идет об Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре, в этих странах присутствуют американские силы.

Согласно публикации, угрозы подействовали, арабские страны сообщили США, что они не будут помогать какому-либо нападению на Иран.

По словам источников газеты, Иран предупредил, что, в случае израильского ответа, он нанесет разрушительные удары по гражданской инфраструктуре Израиля.

1 октября Корпус стражей Исламской революции в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Затем издание The Washington Post сообщило, что, по меньшей мере, 20 дальнобойных иранских ракет пробились через системы ПВО Израиля и его союзников, поразив, как минимум, три израильские военные и разведывательные базы, в том числе "Неватим" и "Тель-Ноф". Позднее Армия обороны Израиля признала попадание нескольких иранских ракет по авиабазам "Неватим" и "Тель-Ноф".

Глава израильского Минобороны Галант пообещал, что ответный удар Израиля по Ирану окажется внезапным для Тегерана.