Tesla представила беспилотное такси Cybercab стоимостью меньше $30 тысяч

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Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla на мероприятии в четверг представил беспилотное двухместное такси Cybercab без руля и педалей, а также более крупный многоместный Robovan.

По словам главы компании Илона Маска, у Tesla есть 21 Cybercab, а в общей сложности 50 автономных автомобилей находились в студии Warner Bros., где проходила презентация, пишет CNBC.

Беспилотные автомобили будут "маленькими комфортабельными гостиными", а их безопасность будет в 10 раз выше, чем у машин с водителем-человеком, сказал он.

Маск не сообщил подробностей, где именно Tesla планирует производить автомобили, но сказал, что его стоимость будет составлять менее $30 тыс. Он сказал, что компания планирует начать производство Cybercab до 2027 года в больших объемах.

Он также пообещал, что обычные электромобили Tesla, такие как Model 3 и Model Y, достигнут полной автономности (без присутствия человека) и появятся на дорогах Техаса и Калифорнии в 2025 году, в дальнейшем везде, где это будет разрешено, сообщает MarketWatch.

Robovan - футуристического вида транспортное средство, которое сможет перевозить до 20 человек или грузы.

Также Маск представил обновленную версию гуманоидного робота Tesla Optimus для личного и домашнего использования, который, по его словам, станет "приятелем" для любого. "У вас может быть свой собственный R2-D2 или C-3PO (персонажи вселенной "Звёздных войн" - ИФ), - сказал Маск. - Роботы Optimus будут жить среди вас".

И Cybercab, и Robovan имеют некоторые общие черты с Cybertruck, включая внешний вид корпуса из нержавеющей стали. Маск также сказал, что Cybercab и Robovan не будут иметь разъема для зарядки и будут заряжаться с помощью индукции на специальных площадках.

"Будущее должно выглядеть как будущее", - сказал бизнесмен.

Котировки акций Tesla снизились на 1% по итогам торгов в четверг. Капитализация компании с начала текущего года опустилась на 3,9% (до $763 млрд), в то время как Nasdaq Composite вырос почти на 22%.