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Gartner ожидает появления в мире 85 млн электрокаров к концу 2025 года

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Число электромобилей, включая пассажирские и грузопассажирские машины, автобусы и грузовики, в мире достигнет 85 млн к концу следующего года, прогнозирует исследовательская компания Gartner.

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К концу этого года в мире будет около 64 млн электромобилей, ожидают аналитики. Эта цифра включает в себя 45,87 млн аккумуляторных электромобилей (BEV) и 18,16 млн гибридов.

"Несмотря на ряд проблем, с которыми столкнулся рынок электромобилей в последние месяцы, мы прогнозируем увеличение их числа на 33% в 2025 году", - отметил старший директор по аналитике в Gartner Джонатан Дэвенпорт.

Количество электромобилей на дорогах Китая за следующий год подскочит на 58%, в Европе - на 24%. На эти два рынка придется 82% всех используемых в мире электрокаров.

Gartner
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