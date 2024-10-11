Вооруженные люди убили 20 человек на территории шахты в Пакистане

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Группа вооруженных людей на юго-западе Пакистана напала на шахтеров, убив 20 человек, сообщает в пятницу Associated Press.

В результате нападения семь шахтеров получили ранения. Трое погибших и четверо раненых - граждане Афганистана.

По сообщениям полиции, нападавшие ворвались в жилые помещения угольной шахты в провинции Белуджистан в ночь на пятницу, окружили шахтеров и открыли по ним огонь.

К настоящему моменту никто не взял на себя ответственность за атаку.

Агентство отмечает, что действующие в Белуджистане сепаратистские группировки обвиняют федеральное правительство в использовании нефти и других полезных ископаемых в ущерб местным жителям. В этой провинции сепаратисты уже несколько лет совершают атаки на китайских граждан, работающих в Пакистане в рамках проектов по развитию сотрудничества Китая и Пакистана.

Так, организация "Освободительная армия Белуджистана" ранее осуществила теракт близ Международного аэропорта имени Джинны в городе Карачи. В результате взрыва, совершённого террористом-смертником, два китайца погибли и не менее 10 получили ранения.