Поиск

Вооруженные люди убили 20 человек на территории шахты в Пакистане

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Группа вооруженных людей на юго-западе Пакистана напала на шахтеров, убив 20 человек, сообщает в пятницу Associated Press.

В результате нападения семь шахтеров получили ранения. Трое погибших и четверо раненых - граждане Афганистана.

По сообщениям полиции, нападавшие ворвались в жилые помещения угольной шахты в провинции Белуджистан в ночь на пятницу, окружили шахтеров и открыли по ним огонь.

К настоящему моменту никто не взял на себя ответственность за атаку.

Агентство отмечает, что действующие в Белуджистане сепаратистские группировки обвиняют федеральное правительство в использовании нефти и других полезных ископаемых в ущерб местным жителям. В этой провинции сепаратисты уже несколько лет совершают атаки на китайских граждан, работающих в Пакистане в рамках проектов по развитию сотрудничества Китая и Пакистана.

Так, организация "Освободительная армия Белуджистана" ранее осуществила теракт близ Международного аэропорта имени Джинны в городе Карачи. В результате взрыва, совершённого террористом-смертником, два китайца погибли и не менее 10 получили ранения.

Пакистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Tesla представила беспилотное такси Cybercab стоимостью меньше $30 тысяч

Tesla представила беспилотное такси Cybercab стоимостью меньше $30 тысяч

Число погибших в результате урагана "Милтон" в США достигло 15 человек

Число погибших в результате урагана "Милтон" в США достигло 15 человек

Что случилось этой ночью: 11 октября, пятница

Обострение палестино-израильского конфликта

Камала Харрис призвала к деэскалации ситуации на Ближнем Востоке

Камала Харрис призвала к деэскалации ситуации на Ближнем Востоке
Обострение палестино-израильского конфликта

Число жертв ударов Израиля по Бейруту выросло до 22 человек

Число жертв ударов Израиля по Бейруту выросло до 22 человек
Обострение палестино-израильского конфликта

Минздрав Ливана сообщил о 18 погибших в Бейруте при израильских авиаударах

Что произошло за день: четверг, 10 октября

Министр экономики Израиля считает необходимым атаковать ядерный потенциал Ирана

Министр экономики Израиля считает необходимым атаковать ядерный потенциал Ирана
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });