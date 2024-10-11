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Глобальные поставки VW в III квартале снизились из-за ослабления спроса в Китае

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Глобальные продажи германского автоконцерна Volkswagen AG (VW) в третьем квартале сократились на 7,1%, за девять месяцев 2024 – на 2,8%.

Снижение продаж связано, главным образом, с падением спроса в Китае и остальной части Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как говорится в пресс-релизе VW, в июле-сентябре поставки клиентам составили 2,176 млн автомобилей, с начала года – 6,524 млн единиц.

Продажи VW в Китае в третьем квартале уменьшились на 15%, за девять месяцев – на 10,2%, в остальной части АТР – соответственно на 23,4% и 18,3%. В Европе было отмечено небольшое снижение, в Северной и Южной Америке, а также на Ближнем Востоке – рост.

Поставки электромобилей (BEV) VW в июле-сентябре были на 9,8% ниже, чем годом ранее. С начала текущего года автоконцерн отгрузил клиентам 506,5 тыс. электромобилей – на 4,7% меньше, чем годом ранее.

Продажи электромобилей Porsche (входит в VW Group) упали на 25% в третьем квартале и на 41% с начала года.

Продажи электромобилей автоконцерна в Китае увеличились на 5,2% в июле-сентябре и на 26,5% за девять месяцев этого года.

Акции VW теряют в цене 0,9% на торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 18,1%.

VW Volkswagen Китай
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