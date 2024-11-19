Американское подразделение Volkswagen возглавит Кьелл Грюнер

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Volkswagen AG объявил о назначении Кьелла Грюнера главой американского подразделения.

Он вступит в должность 12 декабря и сменит Пабло Ди Си, ушедшего в отставку на прошлой неделе. Временным исполняющим обязанности руководителя подразделения до этого времени будет директор по управлению персоналом Геррит Шпенглер.

Грюнер в последнее время работал главным коммерческим директором Rivian. До этого он поработал в Porsche и Mercedes Benz.

С начала 2024 года капитализация Volkswagen упала на 26%, до 42,85 млрд евро.