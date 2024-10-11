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Папа римский обсудил с Зеленским пути урегулирования ситуации на Украине

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в пятницу провел аудиенцию с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане, обсудив с ним возможные способы урегулирования украинского конфликта, сообщили в пресс-службе Святейшего престола.

Согласно сообщению, понтифик и Зеленский обсудили, в частности, "пути, которые могут положить конец этому (конфликту на Украине - ИФ) и привести к справедливому и стабильному миру в стране".

Кроме того, папа римский в ходе аудиенции затронул "многочисленные вопросы, касающиеся религиозной жизни на Украине".

Помимо этого, согласно Ватикану, на встрече обсуждалась гуманитарная ситуация на Украине.

Отмечается, что это была вторая аудиенция в Ватикане, на которую папа римский пригласил Зеленского.

Украина Владимир Зеленский папа римский Франциск
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