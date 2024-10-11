Шольц пообещал Украине военную помощь Запада на 1,4 млрд евро

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ, Норвегия, Бельгия и Дания выделят Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро, пишет Sueddeutsche Zeitung.

По сведениям издания, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Шольц пообещал, что в этот пакет помощи войдут зенитные ракетные комплексы (ЗРК) IRIS-T и зенитные самоходные установки Skynex, самоходные артиллерийские установки (САУ) различных типов, танки, бронированный транспорт, ударные беспилотники, артиллерийские снаряды и радары.

По информации Spiegel, Шольц 11 октября объявил, что Украине уже передан ранее анонсированный Берлином пакет военной помощи на 600 млн евро.

СМИ Германии отмечают, что в этот пакет входит пятая установка ЗРК IRIS-T, поставленная Берлином Украине, а также танки и БМП, САУ, снаряды от артиллерии и беспилотники.