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Приводнение Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" запланировано в понедельник

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Приводнение американского космического корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" Александра Гребенкина после отстыковки от Международной космической станции (МКС) запланировано на понедельник, сообщило NASA.

В состав международного экипажа миссии Crew-8 помимо Гребенкина входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они находятся на станции с начала марта.

Отстыковка корабля от МКС будет осуществлена в воскресенье в 07:05 по времени Восточного побережья США (в 14:05 мск). Приводнение в районе Флориды предполагается в понедельник в 15:38 по времени Восточного побережья США (в 20:38 мск).

Crew Dragon
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