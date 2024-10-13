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Расстыковка корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" отложена из-за непогоды

Расстыковка корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" отложена из-за непогоды
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Отстыковка космического корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" Александра Гребенкина от Международной космической станцией (МКС) для возвращения на Землю перенесена в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе его приводнения, сообщило в воскресенье НАСА.

Это уже третий перенос расстыковки. Изначально она планировалась 8 октября, затем ее переносили на 10 и 13 октября из-за урагана в районе Мексиканского залива.

Новая дата, когда корабль с экипажем сможет покинуть МКС, пока не объявлена.

В состав международного экипажа миссии Crew-8 помимо Гребенкина входят астронавты НАСА Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они находятся на станции с начала марта.

Корабль после расстыковки с МКС должен совершить с использованием парашютной системы мягкое приводнение в районе Мексиканского залива у берегов Флориды.

МКС SpaceX Crew Dragon НАСА Роскосмос
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