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США могут разместить в Израиле систему THAAD

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон может разместить в Израиле систему противоракетной обороны THAAD на случай иранских ракетных ударов, сообщают израильские СМИ со ссылкой на источники.

Радиостанция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отмечает, что размещение THAAD в Израиле является частью подготовки к израильскому ответу на недавний обстрел страны баллистическими ракетами со стороны Ирана.

Channel 12, в свою очередь, передает, что управлять комплексом будут американские военные.

При этом портал "Валла" со ссылкой на американские источники отмечает, что Вашингтон еще не принял окончательное решение о переброске THAAD в Израиль.

1 октября Корпус стражей Исламской революции в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Ранее западные СМИ сообщали, что в качестве ответных мер Израиль может нанести удары по иранским нефтяным и ядерным объектам. При этом президент США Джо Байден заявил, что на месте Израиля не стал бы отвечать на атаку Ирана ударами по нефтяным объектам.

США THAAD Израиль Иран
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