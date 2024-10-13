Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 октября

Жесткая посадка Ан-3 в Якутии, обрушение перекрытия в кубанском психдиспансере, Бетербиев побил Бивола

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Один человек погиб при аварийной посадке самолета Ан-3 вблизи Олекминска в Якутии. По предварительным данным, причиной стала потеря тяги двигателя, которая привела к его дальнейшему отказу. Воздушное судно направлялось из Олекминска в Железногорск-Илимский Иркутской области. По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело.

- Межэтажное перекрытие обрушилось в психдиспансере на Кубани, погибла медработник. По данным краевого главка МЧС РФ, обрушение произошло на площади около 100 кв. м, эвакуированы 206 человек.

- Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола, став абсолютным чемпионом мира по боксу. Бой растянулся на 12 раундов, по итогам которых победу присудили Бетербиеву.

- В Белгородской, Курской и Брянской областях за ночь уничтожено 13 беспилотников ВСУ.

- США могут разместить в Израиле систему противоракетной обороны THAAD. Радиостанция израильской армии сообщила, что это связано с подготовкой к ответу Ирану на недавний ракетный обстрел Израиля.