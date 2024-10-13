Глава Киргизии раскритиковал страны ЕС за призывы к Бишкеку не сотрудничать с РФ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Европейские страны не должны указывать Киргизии не сотрудничать с Россией, заявил киргизский президент Садыр Жапаров.

"Это конечно неправильно, потому что, когда я езжу по Европе, они говорят одно, но делают другое. Есть европейские страны, которые входят в состав НАТО или в Европейский союз, они же сотрудничают с Россией. Нам они не должны так говорить, указывать или просить, чтобы мы не сотрудничали с Россией или с СНГ", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина. Фрагмент опубликован в телеграм-канале российского журналиста в воскресенье.

"СНГ - это, сами знаете, все члены бывшего СССР. Мы должны со всеми сотрудничать", - добавил Жапаров.

Президент Киргизии 7-8 октября находился в Москве с рабочим визитом, где принял участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.