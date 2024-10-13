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В Тегеране назвали санкции США в отношении иранского нефтехима незаконными

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В МИД Ирана осудили введение американских санкций в отношении иранского нефтяного и нефтехимического секторов, сообщает агентство Tasnim.

"Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал санкции США в отношении энергетического сектора Ирана незаконными и неоправданными", - пишет в воскресенье агентство.

Багаи отметил, что Тегеран имеет право адекватно ответить на американские санкции, добавив: "Пристрастие властей США проводить политику максимальной угрозы и давления на иранский народ не повлияет на решимость Ирана защищать суверенитет, территориальную целостность, национальные интересы и граждан от любой формы агрессии извне".

Минфин США в минувшую пятницу объявил, что санкционный режим будет действовать в отношении любых физических лиц, связанных с нефтяной и нефтехимической отраслями Ирана.

Иран США
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