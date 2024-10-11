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Под санкции США попадают все граждане, задействованные в нефтяном секторе Ирана

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Санкции Минфина США будут действовать в отношении любых физических лиц, связанных с нефтяной и нефтехимической отраслями Ирана, заявила глава ведомства Джанет Йеллен. Ее заявление опубликовано на сайте Минфина.

"Под действие санкционного режима подпадает любое физическое лицо, задействованное в работе нефтяного и нефтехимического секторов иранской экономики", - сказано в пресс-релизе.

Это решение Минфин принял вместе с Госдепартаментом США в связи с "чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США".

Джанет Йеллен Госдепартамент Иран Минфин США
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