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Страны НАТО начали учения ядерных сил в Западной Европе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Страны НАТО в понедельник начали ежегодные учения ядерных сил Steadfast Noon, сообщил Североатлантический альянс.

В учениях, которые продлятся две недели, принимают участие более 60 истребителей, способных нести американские ядерные боеприпасы. Они будут выполнять полеты над Западной Европой.

"Ядерное сдерживание является краеугольным камнем безопасности союзников, - заявил ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. - Steadfast Noon - это важное испытание ядерного сдерживания альянса, которое посылает четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оборонять всех союзников".

В учениях Steadfast Noon будут задействованы две тысячи военнослужащих, истребители, бомбардировщики, самолеты-заправщики и самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы. Полеты будут выполняться с восьми авиабаз НАТО.

Они будут осуществляться над Бельгией, Нидерландами, Данией, Великобританией и Северным морем.

НАТО Бельгия Великобритания Нидерландами Дания Марк Рютте
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