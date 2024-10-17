Министры обороны стран НАТО обсудят усиление альянса и помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте Фото: EPA/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Главы оборонных ведомств государств-членов НАТО будут совещаться в штаб-квартире организации в Брюсселе 17-18 октября.

"В течение следующих двух дней министры обороны стран НАТО встретятся впервые после Вашингтонского саммита. И мы будем продвигать реализацию ключевых решений, принятых нами в Вашингтоне, по укреплению сдерживания и обороны, по поддержке Украины и углублению наших глобальных партнерств", - заявил в среду на пресс-конференции новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

Он при этом отметил, что это будет первая министерская встреча, на которой ему предстоит председательствовать в качестве генсека НАТО.

"С момента вступления в должность я ясно дал понять, что укрепление нашего альянса - сдерживания и обороны - мой главный приоритет. Нам нужно двигаться дальше и быстрее, чтобы противостоять растущим угрозам, с которыми мы сталкиваемся", - сказал Рютте.

В связи с этим он подчеркнул важность "расширенных оборонных промышленных мощностей, более надежных цепочек поставок и использования новых технологий".

"За последние два года мы добились значительных успехов в производстве боеприпасов, новых кораблей, боевых машин и самолетов. Но мы все еще не производим достаточно. И затраты остаются слишком высокими. (...) Инвестиции в оборону имеют решающее значение для защиты нашего миллиарда граждан. (...) Не может быть сильной обороны без сильной оборонной промышленности. Достижение этого требует увеличения расходов на оборону, твердых заказов, и они должны быть долгосрочными", - объяснил генсек свое видение усиления сдерживания и обороны.

Говоря об Украине, Рютте напомнил, что, посещая недавно Киев, он там подтвердил поддержку Украины "сейчас и в будущем".

"Мы работаем, и срочно, над тем, чтобы предоставить: новое командование НАТО для координации помощи в области безопасности и обучения для Украины, большую поддержку в создании будущих сил Украины, финансовое обязательство в размере не менее 40 млрд евро военной помощи в течение года и инициативы по поддержке Украины на ее необратимом пути к членству в НАТО", - сообщил глава альянса.

При этом он добавил, что "союзники по НАТО выделили 20,9 млрд евро на военную помощь Украине в первой половине 2024 года".

Рютте также сообщил, что побывал в Висбадене, в Германии, и объявил о предстоящем полном вступлении в строй в этом городе нового командования альянса по помощи Украине в области безопасности и обучения (NSATU) "в ближайшие месяцы".

В ответах на вопросы генсек организации заявил, что Украина наверняка станет членом Североатлантического альянса, но не стал делать предположений о сроках.

Он отметил, что на заседание Совета НАТО-Украина, которое пройдет в рамках министерской встречи, ожидают украинского министра обороны Рустема Умерова.

Натовские министры, сказал Рютте, также рассмотрят состояние текущих операций и миссий альянса в Косово и Ираке.

Генсек особо остановился на предстоящем обмене мнениями с партнерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона - Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии, - которые впервые примут участие в этом министерском формате.

По мнению Рютте, есть связь между угрозами в Азиатско-Тихоокеанском и Евро-Атлантическом регионах. Задача, полагает он, в углублении партнерства с государствами АТР.

Глава альянса пояснил, что ряд вопросов, которые будут рассмотрены на данной встрече, связаны с тем, как стороны могли бы работать вместе в сфере оборонной промышленности, в том, что касается инноваций. Партнерство НАТО с государствами АТР существовало и до сих пор, и эти четыре страны вносили вклад в усилия Североатлантического альянса. Но "надо идти дальше", считает генсек.