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Лавров провел консультации со спецпосланником папы римского по урегулированию на Украине

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник в Москве провел консультации со спецпосланником папы римского Франциска по мирному урегулированию на Украине Маттео Дзуппи, сообщили в МИД России.

"В ходе беседы стороны подробно обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере в контексте конфликта вокруг Украины и затронули ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В ходе консультаций "отмечено конструктивное развитие российско-ватиканского диалога", заявили на Смоленской площади.

МИД РФ Сергей Лавров Украина папа римский Франциск
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