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Лавров отправится в Стамбул на встречу в формате "3+3"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Турцию для участия во встрече в формате "3+3", в который помимо России входят Азербайджан, Армения, Грузия, а также Иран и Турция.

"17-18 октября глава внешнеполитического ведомства России посетит Стамбул для участия в третьем заседании консультативной региональной платформы "3+3", - сообщила официальный представитель МИД Россия Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона рассматривает этот формат, как "эффективный механизм координации усилий регионалов для достижения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе и Среднем Востоке, а также возможность продвижения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной сферах".

"На полях" мероприятия у главы российского внешнеполитического ведомства состоятся также двусторонние встречи", - добавила Захарова.

Стамбул Мария Захарова Сергей Лавров МИД РФ
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